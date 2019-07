Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

16,274 EUR +4,66% (01.07.2019, 09:21)



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

16,12 EUR +3,73% (01.07.2019, 09:37)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (01.07.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von Michael Schröder vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Konzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Waffenstillstand im Handelskrieg. Der Beginn neuer Gespräche zwischen den USA und China dürfte auch im Chip-Sektor, der zuletzt spürbar unter der Verunsicherung durch den Zollstreit gelitten habe, eine Welle der Erleichterung auslösen - auch bei den heimischen Vertretern. Die Infineon-Aktie sollte daher weiter Boden gut machen.Die Angst vor einer Eskalation des Handelsstreits und die allgemeine Investitionszurückhaltung in der Chipbrache hätten den Halbleiteraktien zuletzt deutlich zugesetzt. Bei Infineon habe eine milliardenschwere Übernahme für zusätzliche Belastung gesorgt.Mit der am Wochenende in Aussicht gestellten Wiederaufnahme der Gespräche zwischen den USA und China dürfte ein großer Bremsklotz vom Tisch sein - zumindest vorerst. Ob sich die Kunden ihre Investitionen nun umgehend hochfahren würden, bleibe fraglich. Die mittel- und langfristigen Perspektiven bei Infineon seien aber unverändert gut.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: