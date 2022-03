XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Paris (www.aktiencheck.de) - Infineon erholt sich weiter - ChartanalyseNach dem Mehrjahreshoch bei 43,84 EUR vom 19. November 2021 setzte die Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) über einigen Monate zurück und fiel am 7. März 2022 auf ein Tief bei 25,69 EUR, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Damit habe der Wert die Unterstützungszone zwischen 25,76 und 25,44 getestet, die durch die Hochpunkte aus den Jahren 2017 und 2018 gebildet werde. Auf dieser Zone sei der Wert wieder nach oben gedreht. Am 16. Märze sei die Aktie über den Widerstand bei 29,79 EUR geklettert. Am Freitag habe der Chipwert nach einigen Seitwärtstagen weiter angezogen, sei aber am EMA 50 gescheitert.Die Infineon-Aktie könne sich in den nächsten Tagen weiter erholen. Ein Anstieg an den Abwärtstrend seit November 2021 bei aktuell 37,10 EUR sei möglich. Sollte die Aktie allerdings unter 29,79 EUR zurückfallen, ergäbe sich ein Verkaufssignal. Dieses Signal könnte zu einem Schließen des Aufwärtsgaps vom 16. März zwischen 28,86 EUR und 28,42 EUR oder sogar zu einem Rückfall bis ca. 25,69 EUR führen. (Analyse vom 28.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:31,495 EUR -0,27% (28.03.2022, 08:43)