Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (07.04.2022/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Infineon: Ein bisschen Vorsicht scheint angebracht - AktienanalyseDer Chiphersteller Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist dank der anhaltend starken Nachfrage nach Halbleitern mit viel Schwung ins neue Geschäftsjahr gestartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Die Erlöse seien in den ersten drei Monaten bis Ende Dezember im Vergleich zum Vorquartal um fünf Prozent auf 3,16 Mrd. Euro gestiegen, wie der Konzern mitgeteilt habe. Das Segmentergebnis habe sich um 16 Prozent auf 717 Mio. Euro erhöht. Damit seien sowohl die eigenen Erwartungen als auch die Prognosen der Analysten übertroffen worden.Der Konzern werde daher mutiger: Statt 12,2 bis 13,2 Mrd. Euro solle der Umsatz 2021/22 nun 12,5 bis 13,5 Mrd. Euro erreichen. Auch beim operativen Gewinn erwarte Infineon mehr: Die Marge des Segmentergebnisses solle auf 22 (Vorjahr 18,7) Prozent ansteigen. Zuvor sei ein Prozentpunkt weniger in Aussicht gestellt worden. Dabei profitiere Infineon auch von einem schwächeren Euro.Die Aktie tue sich derzeit dennoch schwer. Die ohnehin angespannte Lieferkettensituation habe sich durch den Ukraine-Krieg weiter verschärft - aktuell drohe das zur Produktion von Halbleitern wichtige Gas Neon knapp zu werden. Am Markt wachse zudem die Sorge, dass die angekündigten und sich auch bereits im Bau befindlichen Produktionsausweitungen im Sektor schon bald zu Überkapazitäten führen könnten. Auch wenn die meisten Analysten trotz allem weiter zum Kauf raten würden: Ein bisschen Vorsicht scheine angebracht. (Ausgabe 13/2022)Börsenplätze Infineon-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:28,02 EUR -0,12% (07.04.2022, 11:13)