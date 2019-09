Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die heute Nachmittag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten dürften von den Investoren, aber auch von der US-Notenbank FED aufmerksam beobachtet werden. Der Einfluss auf die kurzfristige Entwicklung des DAX sei recht groß. Kämen die Daten am Markt gut an, sollte auch die Infineon-Aktie ihre Aufwärtsbewegung fortsetzen.Bislang habe sich der Arbeitsmarkt in den USA trotz der sich verschlechternden Rahmenbedingungen noch in guter Verfassung gezeigt, sowohl im Hinblick auf das robuste Wachstum bei den neugeschaffenen Stellen, als auch bei der historisch niedrigen Arbeitslosenquote. Daran dürfte sich auch im August nur wenig geändert haben.Wie immer würden Volkswirte und Investoren die monatlichen Daten genau unter die Lupe nehmen, um einen Hinweis abzuleiten, wie die US-Währungshüter auf die Arbeitsmarktzahlen auf der nächsten FED-Sitzung am 18. September geldpolitisch reagieren könnten.Würden die Bullen bei DAX und Co im Anschluss am Drücker bleiben, dann könnte die Infineon-Aktie weiter Kurs auf das Verlaufshoch aus dem Juli bei 18,23 Euro nehmen. Werde diese Hürde - nach einer kurzen Konsolidierung - überwunden, wäre der Weg aus charttechnischer Sicht in Richtung 21,50 Euro geebnet. Danach könnte die Aktie wieder Kurs auf die alten Hochs bei 25 Euro nehmen.Die strukturellen Treiber bei Infineon seien weiter intakt. Die langfristigen Wachstumsperspektiven seien unverändert gut. An der Nachrichtenfront herrsche derzeit Funkstille bei dem Halbleiterkonzern.Anleger mit Weitblick können das aktuelle Niveau unverändert zum Auf- oder Ausbau einer Position nutzen, so Michael Schröder. Auch eine Spekulation auf einen Zwischenspurt in Richtung 18 Euro könnte sich lohnen. "Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot auf weiter steigende Kurse beim DAX-Konzern. (Analyse vom 06.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link