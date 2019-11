Börsenplätze Infineon-Aktie:



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (18.11.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Infineon: Wachstum dank Zukunftstrends - AktienanalyseDiese Woche veröffentlichte Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) die Zahlen für das vierte Quartal, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Trotz eines schwierigen Marktumfeldes habe sich der Vorstand des Halbleiterspezialisten zufrieden geäußert: Die Ziele seien erreicht worden und das Geschäftsjahr sei zu einem guten Abschluss gebracht worden.Wie viele andere Unternehmen habe auch Infineon in den letzten Monaten unter dem sich weltweit abkühlenden Wirtschaftswachstum sowie der schwachen Automobilnachfrage gelitten. Dennoch habe der Chiphersteller diese Woche einen Umsatzanstieg von 6% auf insgesamt 8,03 Mrd. Euro für das bereits Ende September abgelaufene Geschäftsjahr verkünden können. Den größten Anteil habe mit 3,5 Mrd. Euro der Bereich Automotive beigesteuert. Trotz des Umsatzwachstums habe beim operativen Gewinn gegenüber dem Vorjahr ein Rückgang um 3% auf 1,32 Mrd. Euro verbucht werden müssen. Verantwortlich hierfür seien unter anderem Investitionen in Entwicklung und in Fertigungsanlagen gewesen.Infineon-Vorstand Dr. Reinhard Ploss rechne auch für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2020 vorerst mit keiner Verbesserung der Automobilnachfrage. Zudem erwarte er angesichts der wirtschaftlichen und politischen Unwägbarkeiten ein angespanntes konjunkturelles Umfeld. Dementsprechend zurückhaltend falle auch der Ausblick auf das neue Jahr aus. Für die nächsten zwölf Monate werde ein Umsatzwachstum von rund 5% angestrebt. Die Segmentergebnis-Marge solle etwa 16% des Umsatzes betragen. Um vom nächsten Marktaufschwung wieder voll zu profitieren, plane Infineon, ca. 1,3 Mrd. Euro in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte einschließlich Entwicklung zu investieren.Aber auch bei anderen Zukunftstrends spiele Infineon mit. So würden beispielsweise verschiedene Halbleiter des in Neubiberg bei München ansässigen Unternehmens in zahlreichen Bereichen des Internets der Dinge (Internet of Things) eingesetzt. Eine weitere Innovation, die immer häufiger in unseren Alltag Einzug halten werde und bei der Bauteile von Infineon Verwendung finden würden, sei die Künstliche Intelligenz. Langfristig tun sich somit viele neue Wachstumstreiber auf, von denen Infineon letztendlich profitieren könnte, so die Analysten der DZ BANK. (Veröffentlicht am 15.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link