Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (20.12.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.DAX und Co würden mit deutlichen Abschlägen in die Vorweihnachtswoche starten. Als Grund würden die ungebrochen hohen Sorgen vor neuen Lockdown-Maßnahmen und Verluste an den Börsen in Asien angeführt. Zudem habe der demokratische Senator Joe Manchin am Sonntag erklärt, dass er nicht für das Sozialpaket von US-Präsident Joe Biden stimmen werde. Damit stehe eines der wichtigsten Projekte der Demokraten vor dem Aus. Das sorge für Unruhe auch am Kapitalmarkt. Die Infineon-Aktie falle in diesem Marktumfeld zurück.An den Rahmenbedingungen und Aussichten habe sich bei dem deutschen Chipriesen dadurch allerdings nichts Wesentliches geändert. Anleger sollten sich von den aktuellen Schwankungen nicht aus der Ruhe bringen lassen. Die Sorgen vor der Ausbreitung und den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Variante Omikron dürften die Infineon-Aktie nur temporär belasten. Mit Blick auf das Jahr 2022 bleibe Infineon bei vielen Analysten bevorzugter Branchentitel. Auch "Der Aktionär" hebe weiter den Daumen.Die Volatilität nehme spürbar zu. Die strukturellen Wachstumstreiber und Trends bei Infineon seien jedoch intakt. Anleger mit Weitblick würden sich weiter bei Kursen unter 38 Euro auf die Lauer legen. Auf der Terminseite sei es am Montag recht ruhig. Am Abend veröffentliche nach US-Börsenschluss Micron Technology seinen Quartalsbericht. Dieser dürfte auch für Infineon frische Impulse liefern, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.12.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Derivate auf Infineon befinden sich im Hebel-Depot von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: