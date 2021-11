XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,6 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com.







Die Aktie von Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) notiert am Mittwochvormittag 0,30% höher bei 41,52 Euro, so die Experten von XTB.Der Kursgewinn sei jedoch auf die höhere Eröffnung zurückzuführen - kurz nach dem Handelsstart habe sich die Aktie von dem gestern erreichten Jahreshoch (potenzielles Double Top) zurückgezogen. Der langfristige Aufwärtstrend bleibe intakt, doch der jüngste Aufwärtsimpuls sei recht fortgeschritten, wenn man den Anstieg von knapp 40% seit dem Mai-Tief berücksichtige. Im Falle einer Korrektur sollten die Händler den Bereich zwischen 38,50 und 36,78 Euro berücksichtigen, in dem sich auch die 50-Tage-Linie befinde. Bei 36,50 Euro wäre noch das 50%-Retracement zu finden.