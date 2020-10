Börsenplätze Infineon-Aktie:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (02.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Infineon sei mit einem satten Kurssprung in das neue Geschäftsjahr 2020/21 gestartet. Impulse seien vom Wettbewerber STMicroelectronics gekommen. Heute gebe es Gegenwind durch das von Verunsicherung geprägte Marktumfeld, nachdem US-Präsident Donald Trump positiv auf Corona getestet worden sei.STMicroelectronics habe seinen Ausblick für das Gesamtjahr erhöht und dabei auch auf die gute Entwicklung im Automotive-Bereich hingewiesen. Megatrends wie Elektromobilität und automatisiertes Fahren seien auch bei Infineon die bestimmenden Wachstumstreiber. Der Konzern zähle zu den Marktführern in diesem Segment, habe hier zuletzt 38 Prozent des Gesamtumsatzes erzielt.Am Mittwoch habe bei dem heimischen Chipriesen das Fiskaljahr 2019/20 geendet. Frische Zahlen stünden erst für den 9. November auf der Agenda - es sei denn, der Konzern werde ebenfalls eine aktualisierte Prognose veröffentlichen.Kurzfristig dürfte die Infineon-Aktie nach dem gestrigen Kurssprung zunächst eine Verschnaufpause einlegen.Im Anschluss werden weitere Zahlen der Wettbewerber, neue Analystenstimmen, die Entwicklung rund um das Coronavirus und möglicherweise auch erste Eckdaten zum abgelaufenen Geschäftsjahr von Infineon für frische Impulse sorgen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link