Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

22,55 EUR +4,13% (10.07.2020, 17:35)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (13.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Infinoen-Aktie habe am vergangenen Freitag ein neues Jahreshoch markiert. Seit dem Corona-Crash-Tief Mitte März bei 10,13 Euro habe der Titel seinen Wert mehr als verdoppelt. Die V-förmige Erholung sei vollendet worden.Kurzfristig stünden die Ampeln mit dem Sprung auf ein neues Jahreshoch auf Grün. Frische Zahlen für das dritte Quartal gebe es offiziell am 4. August. Bis dahin dürften Neuigkeiten rund um das Coronavirus und seine Ausbreitung, Konjunkturzahlen, Analystenstimmen sowie die Zahlen der Wettbewerber die Kursentwicklung der Infineon-Aktie beeinflussen.Trotz einzelner Rücksetzer sollte die Grundtendenz dabei weiter positiv bleiben. Eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung 25 Euro scheine wahrscheinlich. Investierte Anleger sollten die Gewinne laufen lassen. Ein auf 18,50 Euro nachgezogener Stopp sichere ab, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.07.2020)Börsenplätze Infineon-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:22,945 EUR +1,84% (13.07.2020, 08:36)