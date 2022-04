XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

27,095 EUR +0,41% (27.04.2022, 11:35)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (27.04.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.STMicroelectronics habe Zahlen vorgelegt. Der Infineon-Konkurrent sei mit einem Umsatz- und Gewinnsprung ins neue Jahr gestartet. Der Konzern habe von der anhaltend starken Chipnachfrage profitiert. Eine zwischenzeitlich niedrigere Produktion im chinesischen Shenzhen wegen der Corona-Pandemie habe dagegen die Entwicklung belastet. Im laufenden zweiten Quartal rechne der Chiphersteller mit weiterem Wachstum.Die Zahlen seien recht solide ausgefallen und könnten helfen, die STMicroelectronics-Aktie nach dem jüngsten Rücksetzer zu stabilisieren. Das gelte auch für die Aktie des deutschen Wettbewerbers Infineon, der erst am 9. Mai einen Einblick in die aktuelle Geschäftsentwicklung geben werde.Das Umfeld für Technologiewerte sei derzeit alles andere als gut. Die sich abzeichnende Zinswende habe bereits seit Jahresbeginn einen Wechsel weg von hoch bewerteten Wachstumstiteln zu günstigeren Value-Aktien eingeläutet. Anleger sollten Ruhe bewahren, auf eine Stabilisierung um Bereich um 26 Euro setzen und vorerst weiter an der Infineon-Aktie festhalten, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.04.2022)Börsenplätze Infineon-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:27,135 EUR +1,44% (27.04.2022, 11:40)