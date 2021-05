Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 32 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (03.05.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bereits zum Ende der vergangenen Woche sei die Nordex-Aktie unter Druck geraten. Zu Wochenbeginn beschleunige sich die Talfahrt sogar noch einmal. Mit dem Rutsch unter die 50-Tage-Linie habe sich inzwischen auch das Chartbild deutlich eingetrübt. Die Ursache für das erneute Minus sei allerdings schnell gefunden.Am Freitag habe der Wettbewerber Siemens Gamesa (ehemals Gamesa Corporación Tecnológica S.A.) (ISIN: ES0143416115, WKN: A0B5Z8, Ticker-Symbol: GTQ1) seine Zahlen vorgelegt und dabei das obere Ende der Umsatzprognose kappen müssen. Eine große Überraschung sei das schwache erste Quartal angesichts der anhaltenden Corona-Beschränkungen zwar nicht gewesen, dennoch komme die verhaltenere Prognose am Markt nun natürlich nicht gut an.Die Angst nehme damit wieder zu, dass es den Turbinenbauern auch künftig nicht gelinge, die vollen Auftragsbücher in profitable Umsätze umzuwandeln. Neben Siemens Gamesa würden deshalb am Montag auch die Wettbewerber Nordex und Vestas (ISIN: DK0010268606, WKN: 913769, Ticker-Symbol Kopenhagen: VWS.CO) deutlich verlieren. Gerade bei Nordex würden Investoren bereits lange darauf warten, dass der Sprung in die schwarzen Zahlen gelinge. Mit ambitionierten Mittelfristzielen habe das Management selbst die Erwartungshaltung befeuert. Im ersten Quartal dürfte sich dies aber noch nicht widerspiegeln - die Nordex-Zahlen am 11. Mai könnten noch einmal schwach werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: