Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

18,024 EUR +0,32% (13.09.2019, 08:39)



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

18,038 EUR (12.09.2019)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (13.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Auch nach sieben Handelstagen mit grünen Vorzeichen könnten die Bullen bei DAX und Co am Drücker bleiben. Hochrangige Berater von US-Präsident Donald Trump würden dem Vernehmen nach über einen übergangsweisen Deal im Handelsstreit mit China nachdenken. Neben den Strafzinsen nehme EZB-Chef Mario Draghi ab Anfang November die milliardenschweren Anleihekäufe wieder auf. Würden die Impulse reichen, damit die Infineon-Aktie das nächste Kaufsignal generieren könne?An der Großwetterlage habe sich bei Infineon zuletzt wenig geändert. Die strukturellen Treiber seien weiter intakt. Die langfristigen Wachstumsperspektiven seien unverändert gut. An der Nachrichtenfront herrsche unverändert Funkstille bei dem Halbleiterkonzern.Die Stimmung auf dem Parkett bleibe weiter gut. In diesem Umfeld sei es der DAX-Aktie zuletzt eindrucksvoll gelungen, sich von den jüngsten Tiefstständen zu lösen. Mittlerweile habe sich der Titel sogar bis an eine richtungsweisende Chartmarke vorgearbeitet und kratze derzeit am Verlaufshoch aus dem Juli bei 18,23 Euro.Wird der charttechnische Widerstand überwunden, dann können Anleger das Kaufsignal zum Auf- oder Ausbau einer Position nutzen, so Michael Schröder. "Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot auf weiter steigende Kurse beim DAX-Konzern. (Analyse vom 13.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.