Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiter-lösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 37.500 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017 (Ende September) einen Umsatz von rund 7,1 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (05.11.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse vom "Der Aktionär":Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Konzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Das Papier des deutschen Chipherstellers sei schwächer in die neue Handelswoche gestartet, nachdem es in den letzten Tagen deutlich habe zulegen können. Infineon gelte als großer Profiteur des Elektromobilität-Booms. Aber auch ein anderer Zielmarkt nehme massiv Fahrt auf: der Bereich Security.Die Perspektiven für Infineon seien in sämtlichen Zielmärkten hervorragend. Dennoch: Heute würden Gewinnmitnahmen bei der Infineon-Aktie das Bild prägen, was nach den jüngsten Kursgewinnen auch gesund sei. Einen wirklichen Richtungsentscheid bei der Infineon-Aktie dürfte es nicht vor der Quartalbilanzvorlage am 12. November geben. Spekulative Anleger könnten erste Positionen aufbauen, so Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.11.2018)Börsenplätze Infineon-Aktie:Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:18,095 EUR -2,53% (05.11.2018, 11:57)