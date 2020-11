Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

26,485 EUR -1,18% (10.11.2020, 14:49)



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

26,50 EUR -3,11% (10.11.2020, 14:34)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol Deutschland: IFX, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (10.11.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF), erhöht aber das Kursziel von 25,50 auf 26,50 Euro.Der deutsche Halbleiter-Konzern habe im schwierigen Geschäftsjahr 2019/20 die Robustheit des Geschäftsmodells eindrucksvoll unter Beweis gestellt und dabei quasi nebenbei Cypress übernommen, womit eine neue Größenordnung erreicht worden sei, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Infineon dürfte seinen Wachstumskurs trotz der aktuellen konjunkturellen Situation fortsetzen. Der gegenwärtige Aktienkurs nehme aber bereits eine positive Entwicklung vorweg.Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, streicht aufgrund der schon hohen Bewertung die Infineon-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse von "kaufen" auf "halten" herab und hebt sein Kursziel von 25,50 auf 26,50 Euro an. (Analyse vom 10.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: