Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

17,99 EUR -1,07% (10.01.2019, 09:14)



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

17,935 EUR -2,13% (10.01.2019, 09:29)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (10.01.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Horntrich, Chefredakteur von "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Konzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die leisen positiven Töne von den Verhandlungen zwischen den USA und China zur den Handelbeziehungen zwischen den beiden Ländern würden vor allem Chipwerte beflügeln. Die Branche habe gestern zu den Top-Gewinnern an der Wall Street gehört. Der Halbleiterindex SOX sei am Abend in den USA um 2,5 Prozent geklettert. Rückenwind heute für Infineon.Analysten zufolge gebe es mehrere Anzeichen, dass die Gespräche zwischen den USA und China Fortschritte machen würden. Zählbares sei aber nicht veröffentlicht worden, daher bleibe es weiter spannend. Der Markt habe jedoch einiges an positiven Nachrichten bereits vorweggenommen. Stellvertretend als Branche mit einer hohen Abhängigkeit von China und damit potenziellen Strafzöllen sei die Halbleiterbranche. Diese habe die erwarteten Fortschritte mit einem deutlichen Kursplus gefeiert. Der Philiadelphia Semiconductor Index SOX sei am Abend um 2,5% geklettert. Viele Einzelwerte wie On Semiconductor, LAM Research oder Micron Technolgy hätten sogar noch deutlicher zugelegt. Die positive Branchenstimmung dürfte heute auch die europäischen Vertreter wie Infineon beflügeln.Für Rückenwind könnten auch die frischen Dezember-Zahlen von Branchengröße TSMC sorgen. Umsatz und Ergebnis für den Monat hätten über beziehungsweise im Rahmen der Erwartungen gelegen, was zumindest auf eine stabile Entwicklung in der Branche hindeute.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: