Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

22,335 EUR +1,92% (17.07.2020, 09:46)



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

22,36 EUR +2,43% (17.07.2020, 09:34)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (17.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Bis zu den Zahlen am 4. August dürften vor allem die Zahlen der Konkurrenten die Kursentwicklung der Infineon-Aktie beeinflussen. In dieser Woche hätten optimistische Prognosen des Chip-Auftragsfertigers TSMC und gute Daimler-Zahlen für positive Impulse gesorgt. Denn Infineon erziele rund 43 Prozent des Gesamtumsatzes mit der Autoindustrie.Die Zahlen von Infineon für das dritte Quartal dürften aber noch einmal deutlich von der Coronakrise geprägt sein. Der Konzern erwarte einen Umsatz zwischen 1,9 Mrd. und 2,3 Mrd. Euro (inkl. Cypress). In der Mitte der Umsatzspanne werde die Segmentergebnis-Marge für das kombinierte Unternehmen voraussichtlich einen positiven mittleren einstelligen Prozentwert annehmen. Zum Vergleich: Im zweiten Quartal habe der Umsatz 1,986 Mrd. Euro betragen. Die Segmentergebnis-Marge habe dabei 13,8 Prozent erreicht.Wichtig werde vor allem der Ausblick von Vorstand Reinhard Ploss auf den Rest des Jahres. Aktuell werde ohne Cypress ein Umsatzniveau von rund 7,6 Mrd. Euro, mit Cypress von rund 8,4 Mrd. Euro erwartet, plus oder minus fünf Prozent. Beim prognostizierten Umsatz werde die Segmentergebnis-Marge für das kombinierte Unternehmen voraussichtlich etwa zwölf Prozent betragen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: