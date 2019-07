Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

17,25 EUR +1,30% (31.07.2019, 13:32)



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

17,288 EUR +1,61% (31.07.2019, 13:16)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (31.07.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die gesamte Halbleiterbranche mache aktuell schwierige Zeiten durch. Angesichts sich eintrübender Konjunkturperspektiven, der Flaute der Autoindustrie und des Zollstreits zwischen den USA und China gehöre die Phase permanenten großen Wachstums auch für Infineon zunächst der Vergangenheit an. Der deutsche Halbleiter-Konzern lege am morgigen Donnerstag (1. August) seine Zahlen für das dritte Geschäftsquartal (per Ende Juni) vor.Für das dritte Quartal erwarte Infineon einen Umsatzanstieg von 1% mit einer Spanne von plus oder minus 2% im Vergleich zum Vorquartal. Im Vorjahr habe der Umsatzanstieg noch 6% betragen. In der Mitte der Umsatzspanne werde die Segmentergebnismarge ca. 15% betragen. Damit würde sie deutlich zurückgehen.Zu Jahresbeginn habe die Infineon-Aktie noch deutlich zugelegt. Nach einem Zwischentief sei sie bis Mitte April auf knapp 21,50 Euro gestiegen. Ihre zwischenzeitlichen Gewinne habe der DAX-Titel seit Bekanntwerden der geplanten Cypress Semiconductor-Übernahme allerdings fast vollständig wieder abgegeben. Mitte Juni sei die Infineon-Aktie auf unter 13,50 Euro gestürzt. Seitdem habe zwar wieder eine Erholung eingesetzt und die Aktie notiere mittlerweile wieder bei über 17 Euro. Dennoch stehe seit Anfang Januar ein Minus von rund 2,5% zu Buche. Von ihrem Fünfjahres-Hoch von mehr als 25 Euro Mitte Juni 2018 sei die Infineon-Aktie momentan rund 8 Euro entfernt. Mit ihrem aktuellen Wert liege sie zudem über 4 Euro unter dem durchschnittlichen Kursziel der Analysten von 21,48 Euro.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Akien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link