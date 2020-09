Börsenplätze Infineon-Aktie:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Es habe sich abgezeichnet: Im freundlichen Marktumfeld habe die Infineon-Aktien zur Wochenmitte bei 24,26 Euro eine neues Hoch seit Juni 2018 markiert. Gehe es nach den Analysten, ende die Aufwärtsbewegung in diesem Bereich. Das durchschnittliche Kursziel der Experten liege derzeit bei 24,30 Euro.Wie immer gebe es Analysten, die besonders bullish gestimmt seien: Der größte Bulle sei Jerome Ramel von der BNP Paribas. Er sehe die Aktie des Halbleiterherstellers erst bei 35 Euro fair bewertet. Auf der anderen Seite stehe Achal Sultania von der Credit Suisse, dessen Kursziel bei 19,20 Euro liege.Von den 35 Analysten, die die Infineon-Aktie im Blick hätten, würden 19 zum Kauf der Aktie raten. Zwölf Experten stünden dem Titel neutral gegenüber. Nur vier Strategen würden zum Verkauf der Papiere raten.Hält die positive Stimmung, dann spricht auch bei der Infineon-Aktie einiges für eine kurzfristige Trendfortsetzung in Richtung 25 Euro - mit oder ohne den Segen der Analysten, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.09.2020)