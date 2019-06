Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (04.06.2019/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Infineon-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Konzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) charettechnisch unter die Lupe.Mit einem bemerkenswerten Candlestickmuster sei der Monat Mai bei der Infineon-Aktie zu Ende gegangen. Mit einem Monatsminus von 23,5% gehe nicht nur die "rote Laterne" aller DAX-Titel an den Chiphersteller, sondern aus Sicht der Candlestickanalyse entstehe darüber hinaus ein ganz besonderes "bearish engulfing". Schließlich umschließe der Körper der jüngsten Monatskerze die Pendants aller Erholungskerzen seit Oktober 2018. Mit anderen Worten: Die letzten sieben Monatskerzen würden "ausradiert". Damit dürfte die technische Reaktion der letzten Monate ein jähes Ende gefunden haben. Auf der Unterseite würden die fast deckungsgleichen Tiefs vom Mai und Oktober ins Auge (15,78 EUR bzw. 15,76 EUR) stechen. Das Unterschreiten dieser beiden Marken sei gestern mit einer Kurslücke nach unten (15,78 EUR zu 15,58 EUR) erfolgt, womit ein prozyklischer Verkaufstrigger von besonderer Tragweite entstehe. Weiteres Ungemach drohe dem Papier auch deshalb, weil damit der Aufwärtstrend seit 2009 (akt. bei 16,16 EUR) endgültig Geschichte sei. Die Hochs von 2015 bei 14,19 EUR bzw. 12,52 EUR würden nun die weiteren Rückzugslinien abstecken. Die zuletzt genannte Marke harmoniere zudem ganz gut mit der 90-Monats-Linie (akt. bei 12,88 EUR), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 04.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:14,738 EUR +0,05% (04.06.2019, 08:45)