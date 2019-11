Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

18,608 EUR +1,12% (05.11.2019, 15:37)



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

18,616 EUR +1,41% (05.11.2019, 15:22)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (05.11.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Aktionäre des deutschen Halblaiter-Konzerns hätten in den letzten Wochen allen Grund zur Freude gehabt. Die Infineon-Aktie habe seit dem Verlaufstief am 8. Oktober in der Spitze um mehr als 22% zulegen können. Im Vorfeld der Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr werde die Luft langsam dünner. Oder gelinge dem DAX-Titel am Ende der charttechnische Befreiungsschlag?Aus charttechnischer Sicht stehe nun eine wichtige Entscheidung an. Gelinge es der Infineon-Aktie, nachhaltig über das Septemberhoch bei 18,64 Euro zu steigen, würde ein massives Kaufsignal mit Zielen jenseits der 20-Euro-Marke generiert. Pralle der Kurs erneut ab, drohe ein Rücksetzer bis in den Bereich um 16 Euro.Anleger, die der Trading-Empfehlung des "Aktionärs" gefolgt seien, könnten im Vorfeld der Zahlen ruhig mal erste Gewinne einstreichen. Denn kämen die Aussagen von Vorstand Reinhard Ploss am Markt nicht gut an, drohe ein deutlicher Rücksetzer, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.11.2019)Börsenplätze Infineon-Aktie: