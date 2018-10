Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

18,965 EUR +4,66% (16.10.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

18,985 EUR +4,23% (16.10.2018, 20:07)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiter-lösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 37.500 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017 (Ende September) einen Umsatz von rund 7,1 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert.







Neubiberg (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer AQR Capital Management, LLC erhöht Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Infineon Technologies AG jetzt stärker:Die Leerverkäufer des Hedgefonds AQR Capital Management, LLC verschärfen ihre Short-Attacke auf die Aktien des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF).Der in Greenwich, Connecticut, USA, beheimatete Hedgefonds-Riese AQR Capital Management, LLC hat am 15.10.2018 seine Netto-Leerverkaufsposition in den Infineon Technologies AG-Aktien von 0,60% auf 0,72% ausgebaut.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Infineon Technologies AG-Aktien:Damit summieren sich die Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit auf mindestens 0,72% der Infineon-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht meldepflichtig nicht berücksichtigt.