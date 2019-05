Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

17,764 EUR +1,17% (14.05.2019, 16:29)



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

17,80 EUR +1,27% (14.05.2019, 16:44)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (14.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Konzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Infineon-Aktie habe massiv unter der Eskalation des Handelssteits gelitten. Allein in den ersten Mai-Tagen habe das Papier des deutschen Chipherstellers 17% an Wert verloren, seit dem Zwischenhoch im April seien es vorübergehend 19% gewesen. Aus technischer Sicht sei eine kurzfristige Erholung überfällig.In den zurückliegenden Handelstagen habe die Infineon-Aktie einerseits zwei Kurslücken (18,876 und 17,705 Euro) geschlossen, anderseits zwei neue (20,74 und 19,164 Euro) aufgerissen. Zumindest das untere Gap scheine machbar, zumal bei 19,33 Euro das 50%-Fibonacci-Retracement der jüngsten Abwärtsbewegung liege.Kurzfristig könnte sich die Infineon-Aktie wieder etwas erholen, möglicherweise sogar um 6 bis 7%. Der Handelsstreit sei aber noch lange nicht gelöst und eine Eskalation ebenfalls nicht ausgeschlossen, so Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.05.2019)Börsenplätze Infineon-Aktie: