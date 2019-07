Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Akien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (24.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Chip-Herstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Positive Analystenkommentare, zuversichtliche Ausblicke von anderen Branchenvertretern und eine leichte Aufhellung des Marktumfelds hätten die Aktie von Infineon in den letzten Wochen frische Impulse verliehen. Der Kurs habe sich wie erwartet von den Tiefstständen gelöst und sei in die erste Zielzone zwischen 17 und 18 Euro vorgestoßen. Wie gehe es weiter?Bei Infineon hätten zuletzt zwei Meldungen im Fokus gestanden: die erneute Senkung der Jahresprognosen und die geplante Übernahme des US-Wettbewerbers Cypress Semiconductor. Die Aktie sei in die Knie gegangen, habe sich im Anschluss aber wieder spürbar erholen können. Dabei habe es eine Reihe von Kurstreibern gegeben, vor allem zuversichtliche Ausblicke von anderen Konzernen aus der Chipbranche hätten für gute Stimmung gesorgt.Ob sich der Infineon-Vorstand mit der Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2018/19 am 1. August ebenfalls zuversichtlich für den weiteren Jahresverlauf äußere, sei fraglich."Der Aktionär" erwarte, dass Ploss die zuletzt gesenkte Prognose für das Gesamtjahr bestätige, dabei aber auf das weiter angespannte und von vielen Unsicherheiten geprägte Marktumfeld hinweisen werde. Zudem sollte es neue Aussagen zum Stand der Dinge bei der Cypress-Übernahme geben.Das Fazit bleibt unverändert: Anleger mit Weitblick können auch das aktuelle Niveau weiter zum Auf- oder Ausbau einer Position nutzen, sollten sich dabei aber auch auf kleinere Rücksetzer einstellen, so Michael Schröder. "Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot auf weiter steigende Kurse beim DAX-Konzern. (Analyse vom 24.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link