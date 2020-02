Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (13.02.2020/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Infineon: Kurs auf obere Trendkanalbegrenzung? - ChartanalyseDie Aktien von Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) befinden sich weiterhin in einem steigenden Trendkanal und konnten ihre Aufwärtsdynamik in den Vortagen deutlich erhöhen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Seit dem Verlaufstief vom 03. Februar bei EUR 19,38 an der unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals hätten die Aktie fast in einem Stück bis nahezu EUR 22,90 hoch gezogen. Das bisherige Verlaufshoch der aktuellen Aufwärtswelle sei am 06. Februar bei EUR 22,87 notiert worden. In der Folge seien die Papiere wieder etwas abgesackt, hätten sich aber am 10. Februar mit dem Tagestief bei EUR 21,47 fangen und einen erneuten Anstieg hinlegen können. Am Vortag seien die Aktien bei EUR 22,80 und nur knapp unter dem Verlaufshoch bei EUR 22,87 aus dem Handel gegangen. Und damit nicht mehr weit entfernt von der oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals bei etwa EUR 23,30.Ausblick: Die Aktien hätten mit dem jüngsten Kursanstieg Stärke zeigen und den langfristigen Aufwärtstrend bestätigen können.Die Long-Szenarien: Die Aktien könnten die Aufwärtsdynamik der Vortage beibehalten und im weiteren Verlauf auch das Verlaufshoch vom 06. Februar bei EUR 22,87 überbieten. In der Folge wäre dann mit einem Hochlauf zur oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals bei EUR 23,30 zu rechnen. In diesem Bereich seien die Aktien in den vergangenen Monaten immer wieder nach unten abgeprallt. Daher dürften es die Bullen schwer haben, diesen Widerstand nach dem bisherigen starken Hochlauf direkt zu überbieten und aus dem Trendkanal nach oben auszubrechen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: