Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,6 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (15.11.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF).Die Lagerbestände auf Kundenseite seien weltweit auf einem niedrigen Niveau und das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage dürfte bis weit ins Jahr 2022 hinein anhalten (insbesondere bei Elektroantrieben, Fahrassistenzsystemen, Rechenzentren, erneuerbarer Energie). Infineon profitiere von der starken Dynamik der Elektrifizierung und Digitalisierung, während die Nachfrage für einige spezifischen Anwendungen (vor allem im Bereich der industriellen Stromversorgungssteuerung) sich nach dem Boom der letzten Monate wieder normalisieren sollte. Die Book-to-Bill Ratio (Verhältnis Auftragseingänge zu Umsatz) sei im Berichtsquartal mit 2,2x (gegenüber dem Rekordwert von 2,4x im Vorquartal) auf einem sehr hohen Niveau geblieben.Das bezogen auf den Umsatz zweitgrößte Segment "Power & Sensor Systems" (Lösungen für Power Management, Sensorik und Datenübertragung; Umsatzanteil: 31,4%) habe ein Umsatzwachstum von 24,5% auf EUR 945 Mio. erzielt und damit das beste Wachstum aller Divisionen erzielen können. Sehr erfreulich sei gewesen, dass die ohnehin beträchtlich über dem Konzernschnitt liegende Segmentergebnis-Marge nochmals um 170 Basispunkte auf 29,2% habe gesteigert werden können. Der Hauptgrund für das starke Umsatzwachstum sei der saisonale Anstieg der Nachfrage nach Komponenten für Smartphones gewesen. Aber auch die anderen Bereiche des Segmentes wie beispielsweise Stromversorgungssysteme für Rechenzentren hätten Umsatzzuwächse verzeichnet.Das mit Abstand wichtigste Segment Automotive (Produkte und Lösungen für klassische Fahrzeugsysteme, Elektromobilität, autonomes Fahren, Fahrassistenzsysteme, Infotainment; Umsatzanteil: 42,1%) habe mit einem Umsatzwachstum von 21,2% auf EUR 1,27 Mrd. ebenfalls stark zulegen können und profitiere weiterhin von der hohen Chipnachfrage für Autos. Durch die Knappheit an Halbleiterkomponenten in der Autoindustrie sei die Preisdurchsetzungsmacht weiterhin überdurchschnittlich hoch. Die Book-to-Bill Ratio sei von dem beachtlichen Niveau des Vorquartals (2,3x) nochmals hochgegangen auf 2,5x.Der Gesamtumsatz sei im Jahresvergleich um 21,2% auf EUR 3,01 Mrd. (Konsens: EUR 2,94 Mrd.) gestiegen, das sequenzielle Wachstum habe dabei beachtliche 10,5% betragen. Das Segmentergebnis des Gesamtkonzerns habe sich um 62,5% auf EUR 616 Mio. (Konsens: EUR 558 Mio.) erhöht, die korrespondierende Segmentergebnis-Marge habe sich im Vergleich zum Vorjahresquartal von 15,2% auf 20,5% verbessert. Der Nettogewinn in Höhe von EUR 464 Mio. habe ebenfalls recht deutlich über den Analystenschätzungen von EUR 319 Mio. gelegen.Basierend auf den Ergebnissen des Sustainability Yearbook 2020 von S&P Global in Kooperation mit RobecoSam zähle Infineon zu den 10% der nachhaltigsten Unternehmen weltweit. Infineon habe sich zudem als eines der ersten Halbleiterunternehmen zu den zehn Prinzipien des UN Global Compact verpflichtet. Das Klimaziel von Infineon sei es, bis 2030 CO2-neutral (bezogen auf die direkten und indirekten energie- und wärmebezogenen Emissionen von Infineon; Scope 1 und 2) zu werden. Bereits bis 2025 sollten die Emissionen um 70% gegenüber dem Kalenderjahr 2019 gesenkt werden.Infineon erwarte für das Geschäftsjahr 2021/22 basierend auf einem EUR/USD-Wechselkurs von 1,20 einen Gesamtumsatz von rd. EUR 12,7 Mrd. Dies impliziere ein Wachstum ggü. dem Geschäftsjahr 2020/21 von rd. 15%. Die Segmentergebnis-Marge solle im Mittel der Umsatzspanne voraussichtlich etwa 21% betragen. Bei beiden Kennzahlen habe Infineon über dem Konsens gelegen, beim Umsatz um rd. 1% bzw. bei der Segmentergebnis-Marge um 100 Basispunkte. Die geplanten Investitionen lägen bei etwa EUR 2,4 Mrd. Für das laufende Q1 prognostiziere das Unternehmen einen Umsatz von rd. EUR 3 Mrd. bei einer Segmentergebnis-Marge von ebenfalls 21% und lag damit beim Umsatz um 1% bzw. bei der Segmentergebnis-Marge um 200 Basispunkte über den Analystenschätzungen.COVID-19 habe kfr. den langfristigen Digitalisierungstrend nochmals beschleunigt, was die Nachfrage nach Leistungshalbleitern für Server und Kommunikationsanwendungen antreibe. Der Analyst erachte Infineon zudem als strukturellen Marktanteilsgewinner und Profiteur seiner starken Marktstellung bei Elektromobilität, Energieeffizienz und Sicherheit.Das Industriesegment "Industrial Power Control" (u.a. Solar- und Windanlagen, Energiespeicherung, E-Ladestationen, industrielle Anwendungen) sei in den abgelaufenen drei Monaten umsatzseitig um 16,6% auf EUR 407 Mio. gewachsen, die Segmentergebnis-Marge habe sich jedoch von 19,8% auf 17,7% reduziert. Die Nachfrage bei erneuerbaren Energien sei weiterhin auf einem hohen Niveau verblieben. Im Bereich Transportation sei der Umsatz zurückgegangen, während er bei Industrieantrieben und Haushaltsgeräten leicht angestiegen sei.Die Division "Connected Secure Systems" (hardwarebasierte IT-Sicherheits- und Konnektivitätslösungen) habe ein Erlöswachstum von 15,9% auf EUR 386 Mio. verzeichnen können - bei einer gleichzeitigen Ausweitung der Segmentergebnis-Marge um 290 Basispunkte auf 15,5%. Ein steigender Anteil höherwertiger Produkte, Verbesserungen bei der eigenen Produktion sowie mehr Lösungsgeschäft hätten zu höheren Umsätzen in den Bereichen kontaktlose Bezahlkarten, Authentifizierung, Mikrocontroller und Konnektivität geführt.Infineon habe erstklassige Geschäftszahlen zu seinem Abschlussquartal 2020/21 berichten können. Auch die Prognose für das Geschäftsjahr 2021/22 habe dem Markt zu gefallen gewusst. Sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Ergebnis habe das Unternehmen über den Erwartungen der Analysten gelegen. Die Nachfrage auf Kundenseite sei als ungebrochen stark zu bezeichnen, die Vorräte auf Kundenseite lägen immer noch auf sehr niedrigen Niveaus.Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, erhöht sein Kursziel nach den starken Zahlen und dem erfreulichen Ausblick von EUR 39,00 auf EUR 47,00 und bestätigt zudem seine Kaufempfehlung. Auf Basis des angehobenen Kurszieles weise die Aktie eine Bewertungsprämie von rd. 12% gegenüber seiner Peer Group auf, was angesichts der sehr guten Marktstellung des Unternehmens in zukunftsträchtigen und wachstumsstarken Geschäftsbereichen als absolut gerechtfertigt erscheine. (Analyse vom 15.11.2021)