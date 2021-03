Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

32,28 EUR -0,35% (08.03.2021, 08:48)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

31,765 EUR -1,60% (05.03.2021, 17:42)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Deutschland Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (08.03.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Aktien deutscher Chipunternehmen hätten sich am Freitag nach ihrem jüngsten Kursrutsch und erneut schwächerem Start stabilisiert. Das gelte auch für die Infineon-Aktie, die nach einem neuen Mehrjahreshoch fünf Tage in Folge gefallen sei.Die anziehenden Renditen von Staatsanleihen hätten in der vergangenen Woche für Verunsicherung gesorgt und seien zum Auslöser für Gewinnmitnahmen auf breiter Front geworden. Vor allem die wachstumsstarke Unternehmen aus dem Technologiebereich, die in ihrer hohen Bewertung eine rosige Zukunft vorwegnehmen würden, hätten schwer gehabt. Marktteilnehmer hätten von einem Ausverkauf im Technologiebereich gesprochen.Die Infineon-Aktie sei im Wochenverlauf knapp 20% abgerutscht. Das Wochentief habe am Freitag bei 31,61 Euro gelegen. Nach dem Kursrutsch rücke die charttechnische Unterstützung im Bereich um 31 Euro in den Fokus. Hier sollte sich die Aktie zunächst stabilisieren. Die nächste Haltemarke warte sonst erst bei 28,20 Euro. Analysten würden mit weiter steigenden Kursen rechnen. Zuletzt habe es immer mehr neue Kursziele oberhalb der 40-Euro-Marke gegeben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: