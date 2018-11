Börsenplätze Infineon-Aktie:



Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiter-lösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 37.500 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017 (Ende September) einen Umsatz von rund 7,1 Milliarden Euro.



Infineon-Aktienanalyse vom "Der Aktionär":

Infineon werde für gewöhnlich als Zulieferer für die Autoindustrie wahrgenommen. Aber auch als Infrastruktur-Profiteur habe das Unternehmen einiges zu bieten. Je mehr Ladesäulen für E-Autos gebaut würden, desto besser für Infineon.

Elektromobilität sei bekanntlich nur möglich, wenn die entsprechende Ladeinfrastruktur hochgezogen werde. Deren Ausbau beflügele Infineon ebenso, wie die zunehmende Elektrifizierung des Autos. Wichtig zu wissen: Je schneller man sein Auto laden möchte, desto höhere Kapazitäten seien nötig, was sich letztlich auch darin widerspiegle, wie hoch potenziell der Umsatz je Ladesäule für Halbleiterlieferanten wie Infineon sei. Bei 7 Minuten Ladezeit für 200 Kilometer Fahrleistung müssten Halbleiter für 3.500 Dollar verbaut werden. Ein riesiges Potenzial für Infineon.

Bis 2023 werde mit einem Wachstum von 21% pro Jahr gerechnet, was den Ausbau der Ladekapazität betreffe. 40 Mio. USD seien 2017 in die Ladeinfrastruktur geflossen. 2023 sollten es bereits 129 Mio. sein. Je höher die Penetration an Elektroautos, desto eher dürften Ladestationen mit hoher KW-Leistung und damit höheren ASP für Infineon zugebaut werden.