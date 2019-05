Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von Michael Schröder, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Konzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Keine günstige Gemengelage: Die allgemein nachlassende Nachfrage in der Chipbranche werde durch zunehmende Konjunktursorgen befeuert. Der Zollstreit mit seinen ganzen Ausuferungen trage nicht wirklich zu einer Entlastung bei. Zudem würden die Anleger ihren Blick wieder nach Italien richten, wo sich ein neuer Haushaltsstreit mit der EU-Kommission abzeichne. Das zeige sich auch aktuellen Kursverlauf der Aktie von Infineon Technologies. Im Chart deute sich nun eine wichtige Entscheidung an.Infineon Technologies habe in vielen Bereichen eine marktführende Position. Die Lage in den einzelnen Endmärkten sei derzeit aber von viel Verunsicherung geprägt. Ob es bereits ab dem zweiten Halbjahr wieder zu einer Erholung der Nachfrage komme, sei unklar. Über die Probleme, Risiken, Vorzüge und Chancen von Infineon Technologies habe "Der Aktionär" an dieser Stelle mehrfach berichtet.Um seine führende Position zu verteidigen, kämpfe Vorstand Reinhard Ploss derzeit an vielen Fronten gleichzeitig - und gehe mit seinen Vorstandskollegen im Vorfeld der nächsten Zahlen in einen Präsentationsmarathon.Dabei dürfte er natürlich auch auf den jüngsten Kursverlauf der Aktie zu sprechen kommen. Dieser löse weder bei ihm noch bei den Investoren sicher keine Begeisterungsstürme aus. Seit Jahresbeginn stehe ein Verlust von mehr als sechs Prozent zu Buche.Das Fazit hat Bestand: Investierte Anleger bewahren trotz der angespannten Situation weiter Ruhe - und setzen auf eine Trendwende an der wichtigen horizontalen Unterstützung, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link