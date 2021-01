Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

34,03 EUR +0,04% (11.01.2021, 08:37)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

34,225 EUR +7,05% (08.01.2021, 17:44)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Deutschland Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (11.01.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Starke Geschäftszahlen aus der Branche hätten den Halbleiterboom in der ersten Woche des Jahres kräftig befeuert. Zu verdanken gewesen sei das starken Zahlen des Chipkonzerns STMicroelectronics und des südkoreanischen Tech-Riesen Samsung. Die Infineon-Aktie sei im Sog der Branchenvertreter auf ein neues Mehrjahreshoch gesprungen.Die Infineon-Aktie habe erstmals seit 2001 wieder den Sprung über die Marke von 34 Euro geschafft. Bereits 2020 habe das Papier zu den Favoriten der Anleger gezählt und mit plus 54,6% den zweiten Platz DAX erklommen. Noch beeindruckender sei die Kurserholung seit dem Tief im Corona-Börsencrash im März. Damals sei die Infineon-Aktie bis auf 10,23 Euro abgerutscht, mittlerweile habe sich der Kurs weit mehr als verdreifacht.Woher kämen die Impulse? Die Coronakrise beschleunige die Digitalisierung, was längst die gesamte Halbleiterbranche antreibe. Zudem profitiere Infineon von dem Megatrend Elektromobilität.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: