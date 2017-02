Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

17,40 EUR -0,57% (08.02.2017, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

16,909 EUR -3,06% (09.02.2017, 08:52)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 36.300 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2016 (Ende September) einen Umsatz von rund 6,5 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (09.02.2017/ac/a/d)





Neubiberg (www.aktiencheck.de) - Infineon: Geplante Übernahme von Wolfspeed droht an Sicherheitsbedenken zu scheitern - AktiennewsDie Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) gibt Folgendes zur geplanten Übernahme von Wolfspeed Power & RF ("Wolfspeed") und der dazugehörigen Rohscheibenentwicklung und -fertigung von Cree Inc. (Nasdaq: CREE) bekannt. Näheres enetnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung:Das Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) als ressortübergreifender Genehmigungsausschuss der US-Regierung hat Infineon und Cree informiert, dass der geplante Kauf von Wolfspeed durch Infineon ein Risiko für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten von Amerika darstellt. Außerdem hat CFIUS keine geeigneten Maßnahmen identifizieren können, die in zufriedenstellender Weise bestimmte nationale Sicherheitsrisiken, die durch die Übernahme entstehen würden, entkräften könnten.Vor diesem Hintergrund besteht nach Ansicht von Infineon ein substanzielles Risiko, dass die geplante Übernahme nicht in der vereinbarten Form vollzogen werden kann.Börsenplätze Infineon-Aktie: