XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

32,40 EUR +2,11% (05.05.2021, 13:28)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (05.05.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF).Dank der anhaltend signifikanten Erholung im Automobilgeschäft bzw. der weltweit hohen Nachfrage nach Halbleitern im Allgemeinen sei der Umsatz im zweiten Quartal 2020/21 (31.03.) erwartungsgemäß deutlich um 36,0% y/y gestiegen. Die Ergebniskennzahlen hätten jedoch die Analysten-Prognosen verfehlt (bspw. Nettoergebnis: +14,0% auf 203 (Vj.: 178; Q1 2020/21: 256; Analysten-Prognose: 230; Marktkonsens: 225) Mio. Euro). Des Weiteren habe Infineon den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr erneut leicht angehoben. Im Rahmen der Telefonkonferenz zu den Q2-Zahlen habe Konzernchef Ploss zudem gesagt, dass "In den meisten Anwendungsfeldern der Bedarf das Angebot deutlich übersteigt".Engpässe sehe Infineon in jenen Segmenten, in denen der Konzern Chips von Auftragsfertigern beziehe - insbesondere bei Mikrocontrollern für das Auto und IoT-Produkte, habe Ploss mit Blick auf den nach wie vor akuten weltweiten Halbleitermangel gesagt. Der Konzernchef habe betont, dass die Probleme noch einige Quartale bestehen bleiben könnten. Seine EPS-Prognose für 2020/21 habe der Analyst auf 0,71 (alt: 0,77) Euro reduziert. Seine EPS-Prognose für 2022 habe er dagegen auf 0,99 (alt: 0,96) Euro moderat angehoben.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (zwölf Monate; Dividendenerwartung: 0,27 Euro je Aktie) von unter 10% stuft Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, die Infineon-Aktie weiterhin mit "halten" ein. Das Kursziel werde von 35,50 auf 34,00 Euro gesenkt. (Analyse vom 05.05.2021)Börsenplätze Infineon-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:32,455 EUR +0,23% (05.05.2021, 13:43)