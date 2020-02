Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

20,04 EUR -1,47% (26.02.2020, 09:56)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (26.02.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr habe Infineon-Vorstand Reinhard Ploss auf der Hauptversammlung in der vergangenen Woche bestätigt - unter Vorbehalt. Den Planvorgaben liege die Annahme zugrunde, dass das Geschäft des deutschen Halbleiter-Konzerns nicht wesentlich durch die Ausbreitung des Coronavirus beeinträchtigt werde. Die Infineon-Aktie zeige sich im angeschlagenen Marktumfeld relativ stabil.Würden die US-Behörden die Cypress-Übernahme durchwinken und größere Auswirkungen durch den Coronavirus ausbleiben, dann könnte die Infineon-Aktie in den kommenden Wochen ihren Aufwärtstrend fortsetzen. Kurzfristig müsse sich zeigen, ob sich das Papier in dem von viel Verunsicherung geprägtem Marktumfeld weiter stabil zeigen könne. Nach unten sichere ein Stopp unter der charttechnischen Unterstützungszone zwischen 19 und 19,50 Euro vor größeren Verlusten ab, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.02.2020)Börsenplätze Infineon-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:19,736 EUR -2,30% (26.02.2020, 10:10)