Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (07.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Für den deutschen Halbleiter-Konzern sei es zuletzt deutlich aufwärts gegangen. Infineon profitiere v.a. vom Trend zum Elektroauto und liefere z.B. Chips für VW und dessen Hoffnungsträger ID.3. und ID.4. Zudem habe jüngst Konkurrent STMicroelectronics seine Jahresprognosen bereits zum zweiten Mal erhöht."Der Aktionär" sehe noch weiteres Potenzial für Infineon. Wichtig sei nun aus charttechnischer Sicht, dass die Marke von 25,76 Euro (Mehrjahreshoch) nachhaltig überwunden werde. Dann könnte es im Rahmen einer dynamischen Bewegung bis 28 Euro - was dem Kursziel des "Aktionärs" entspreche - weitergehen. Investierte Anleger sollten dabei bleiben und ihre Position unbedingt mit einem Stopp bei 18,50 Euro absichern, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.10.2020)Börsenplätze Infineon-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:25,95 EUR +1,13% (07.10.2020, 15:04)