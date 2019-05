Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

18,268 EUR +0,37% (16.05.2019, 14:14)



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

18,21 EUR +0,05% (16.05.2019, 14:26)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (16.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Konzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Dass auch der deutsche Chiphersteller unter der nachlassenden Nachfragedynamik in der Chipbranche leide, sei kein Geheimnis. Dennoch entwickele sich die Infineon Technologies AG dank ihres robusten Geschäftsmodells besser als der Markt.Infineon-Vorstand Reinhard Ploss stelle sich und die Investoren auf magere Zeiten ein. Im vergangenen Herbst habe Infineon für das am 30. September endende Geschäftsjahr 2018/19 noch einen Zuwachs beim Umsatz von 11% in Aussicht gestellt. Im Februar habe der Halbleiter-Konzern den Wert dann auf 9% korrigiert. Ende März die nächste Feinjustierung: Die Erlöse sollten nur um 5% auf 8 Mrd. Euro steigen. Immerhin: Mit den Zahlen zum zweiten Quartal sei diese Prognose bestätigt worden. Aber auch in Sachen Profitabilität habe Ploss zurückrudern müssen. Im Herbst habe er eine operative Marge von 18% in Aussicht, mittlerweile sei nur noch von 16% die Rede.Was bedeute das für die Infineon-Aktie? Die letzten Tage und Wochen hätten gezeigt, dass schon die kleinsten Nachrichten zum Zollstreit oder zu Autoabsatzzahlen in China auch bei Infineon zu deutlichen Kursausschlägen führen könnten. Zuletzt sei die Infineon-Aktie dabei deutlich zurückgefallen, habe sich jedoch im Bereich des kurzfristigen Aufwärtstrends stabilisieren können. Eine erneute Gegenbewegung auf die jüngsten Verluste könnte den Kurs nun wieder schnell Richtung 20 Euro führen, so Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.05.2019)Börsenplätze Infineon-Aktie: