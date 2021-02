Börsenplätze Infineon-Aktie:



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (19.02.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Bislang sei Goldman Sachs ("buy") mit einem Kursziel von 42,30 Euro der Superbulle bei Infineon gewesen. Doch nun habe die Berenbergbank nachgelegt: Analystin Tammy Qiu habe das Kursziel für die Aktie des Chipherstellers unter ihrer Kaufempfehlung von 17 auf 45 Euro angehoben. Die Aktie notiere weiter in Schlagdistanz zu ihrem Mehrjahreshoch.Nachdem Infineon im traditionell schwachen ersten Quartal 2020/21 besser abgeschnitten habe als gedacht und Vorstand Reinhard Ploss die Jahresprognosen leicht angehoben habe, sei die DAX-Aktie in dieser Woche auf ein neues Mehrjahreshoch bei 36,57 Euro gestiegen.Für Tammy Qiu von der Berenberg sei das Ende der Fahnenstange damit noch nicht erreicht. Sie sehe die Aktie erst bei 45 Euro fair bewertet. Der Nachfrage nach Halbleitern für die Automobilindustrie treibe kurzfristig an, so die Analystin. Der Engpass in diesem Bereich dürfte bis ins dritte oder vierte Quartal hinein dauern. Von diesem Trend profitiere der Münchener Chiphersteller weiterhin, denn er sei am stärksten auf die Auto-Endmärkte ausgerichtet. Zudem dürfte der Autoabsatz 2021 wieder wachsen.Das "Aktionär"-Fazit habe Bestand: Die strukturellen Wachstumstreiber und Trends seien intakt. Vor allem der Ausbau der Elektromobilität werde für Infineon immer mehr zum Wachstumsmotor. Die Aktie notiere erstmals seit 2001 wieder über der 36-Euro-Marke.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link