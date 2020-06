Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier nter dem Symbol "IFNNY" notiert. (12.06.2020/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Infineon: Eindrucksvolle Wende - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Auch die Infineon-Aktie sei vom Corona-Crash nicht verschont geblieben: Zwischen Mitte Februar und Mitte März habe sich die Notiz mehr als halbiert. Danach sei dem DAX-Titel eine eindrucksvolle Wende gelungen. Die Verluste seien beinahe aufgeholt. Selbst eine Kapitalerhöhung sei ohne größere Abschläge über die Bühne gegangen. Der Chiphersteller habe neue Aktien im Wert von 1,06 Mrd. Euro ausgegeben. Der Preis habe bei 19,30 Euro je Stück gelegen - ein Abschlag von 4,3 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs vor Ankündigung der Maßnahme. Den Erlös werde Infineon zur teilweisen Finanzierung des Kaufs des US-Konzerns Cypress nutzen. Der 9 Mrd. Euro schwere Deal sei der größte Zukauf der Firmengeschichte.Im abgeschlossenen zweiten Geschäftsquartal habe Infineon etwa so abgeschnitten wie von Experten erwartet. Der Umsatz sei im Vergleich zum Vorquartal um rund vier Prozent auf fast zwei Mrd. Euro gestiegen. Das operative Ergebnis (Segmentergebnis) sei hingegen um acht Prozent auf 274 Mio. Euro gesunken. Die Marge sei von 15,5 auf 13,8 Prozent gefallen. Ohne Sondereffekte wäre sie aber leicht gestiegen. Im laufenden dritten Quartal solle der Umsatz nach der abgeschlossenen Cypress-Übernahme nun 1,9 Mrd. bis 2,3 Mrd. Euro erreichen. Bei der Segmentergebnis-Marge erwarte die Infineon-Führung einen positiven mittleren einstelligen Prozentwert. Dem Vorstand zufolge hätten die durch die Corona-Krise verursachten "wirtschaftlichen Verwerfungen" zu einer deutlichen Unsicherheit bei der Prognose geführt. Hierbei hätten der zeitliche Verlauf der weltweiten Infektionsraten und das Hochfahren des Geschäfts vor allem in der Autoindustrie eine große Rolle gespielt. Zudem komme es auf die Höhe und Wirksamkeit von Staatshilfen an.Was den Kurs der DAX-Aktie aktuell treibe, sei aber dennoch ausgerechnet die Coronavirus-Krise. Denn während seit Ausbruch der Pandemie die Menschen versuchen, Berührungen so gut es geht zu vermeiden, lassen sich mit den Chips von Infineon zahllose Geräte per Sprachbefehl oder mit Gesten steuern, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 23/2020)Börsenplätze Infineon-Aktie: