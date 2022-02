XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (08.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Patrick Dewayne, Korrespondent von "Der AktionärTV", nimmt in einer aktuellen Ausgabe von "Most Actives" die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG unter die Lupe.Zu den am Dienstag meistgehandelten Werten beim Onlinebroker Flatex habe z.B. Infineon gehört. Das Papier des deutschen Halbleiter-Konzerns sei heute unter den Käufen zu finden gewesen. Die EU-Kommission wolle, dass sich Europa vom Chipimporteur zum Chipexporteur entwickele und das bis 2030 mit 45 Mrd. Euro fördern und mit anstoßen. Hier habe Infineon ein Wörtchen mitzureden. Die aktuelle Kursentwicklung spiegele das aber nicht wider, so Patrick Dewayne, Korrespondentin von "Der AktionärTV", in einer aktuellen Ausgabe von "Most Actives". (Analyse vom 08.02.2022)Die vollständige Ausgabe von "Most Actives" mit Patrick Dewayne, Korrespondent von "Der AktionärTV", im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link