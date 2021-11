Börsenplätze Infineon-Aktie:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (17.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des deutschen Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Bleibe Infineon operativ auf dem eingeschlagenen Weg, dürfte sich die Aktie vorerst über der 40-Euro-Marke etablieren. Zu diesem Schluss kämen auch immer mehr Analysten. Das durchschnittliche Kursziel der Experten sei nach dem Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2021/22 (per Ende September) von 42,09 auf 46,55 Euro gestiegen.Nach einem starken Verlauf im Geschäftsjahr 2020/21 werde Infineon-Vorstand Reinhard Ploss für das neue Fiskaljahr noch optimistischer. Er sehe den Konzern gut gerüstet, um den Wachstumskurs fortzusetzen. Umsatz und Profitabilität des Halbleiterkonzerns dürften weiter kräftig steigen.Zur Erinnerung: Infineon erwarte einen Umsatz von 12,7 Milliarden Euro plus oder minus 500 Millionen Euro (Vorjahr: 11,0 Milliarden Euro). Die Segmentergebnis-Marge solle im Mittelpunkt der Umsatzspanne voraussichtlich etwa 21 Prozent (Vorjahr: 18,7 Prozent) betragen. Am Ende könnte der Konzern also einen Gewinn je Aktie von 1,25 Euro (Vorjahr: 0,87 Euro) erzielen.Vor diesem Hintergrund hätten die Analysten zuletzt ihre Schätzungen und Kursziele für den DAX-Konzern hochgesetzt. 24 der 29 Experten, die sich näher mit der Aktie beschäftigen würden, würden den Titel zum Kauf empfehlen. Das Top-Kursziel komme mit 51 Euro weiter von Goldman Sachs. Angesichts des weltweiten Dekarbonisierungs-Trends und solider Profitabilitätsverbesserung sei das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken günstig, so Analyst Alexander Duval.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Derivate auf Infineon befinden sich im Hebel-Depot von DER AKTIONÄR.