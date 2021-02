ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Deutschland Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com (23.02.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Infineon: Divergenz könnte auf weitere Gewinnmitnahmen hindeuten - AktiennewsDie Aktie von Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) fällt am Dienstag um 1% und könnte zu einem stärkeren Rückgang ansetzen, so die Experten von XTB.Die Divergenz zwischen Kurs und RSI sei am Ende des gestrigen Handelstages ein erstes Warnsignal gewesen. Ein Bruch unter das lokale Tief bei 35,22 Euro könnte eine solche Bewegung auslösen. Die Hürden für die Bären würden jedoch nicht lange auf sich warten lassen. Die wichtigsten Unterstützungen seien in folgender Reihenfolge im Tageschart zu finden: EMA50, untere Grenze des Rechtecks (Ausmaß der größten Korrektur), Unterstützungszone bei 31,20 Euro, EMA100 und untere Grenze des Trendkanals. Technisch gesehen wäre die Annahme einer Topbildung sehr spekulativ. Kurzfristig könnte der Verkaufsdruck jedoch zunehmen.Börsenplätze Infineon-Aktie:34,665 EUR -2,75% (23.02.2021, 12:00)XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:34,275 EUR -5,12% (23.02.2021, 11:45)