Börsenplätze Infineon-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

16,20 EUR +4,18% (01.07.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

16,272 EUR +0,51% (02.07.2019, 09:05)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (02.07.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von Michael Schröder vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Konzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Halbleiter-Titel hätten zum Wochenstart spürbar von der Annäherung im Handelsstreit zwischen China und den USA profitiert. Die Hoffnung auf eine Belebung der Nachfrage habe auch bei den heimischen Branchenvertretern wie AIXTRON, Infineon und Siltronic für steigende Kurse gesorgt. Neben dem Verzicht auf zusätzliche Zölle sei auch die Aufhebung der Sanktionen gegen Huawei bei den Investoren gut angekommen. Setze sich der Höhenflug heute fort?Bei Infineon steht zudem weiter die geplante Übernahme des US-Rivalen Cypress Semiconductor im Fokus. Durch den Zukauf würde Infineon weltweit zur Nummer acht unter den Chip-Herstellern aufsteigen - und die Nummer eins bei Chips für den Automobilmarkt werden. Für den Vorstand sei dieser Zukauf "ein großer und richtungsweisender Schritt bei der strategischen Weiterentwicklung von Infineon".Die volle Wirkung der Transaktion dürfte sich aber erst im Jahr 2022 und darüber hinaus entfalten. Der DAX-Konzern erwarte Umsatzsynergien von 1,0 bis 1,5 Mrd. Euro, die sich zwischen 2025 und 2028 einstellen dürften. Nach der Übernahme peile Infineon ein Umsatzwachstum von neun Prozent, eine Segmentergebnis-Marge von 19 Prozent und eine Investitionsquote von 13 Prozent an.DER AKTIONÄR halte an seinem Fazit fest: Die Infineon-Aktie dürfte ihre Gegenbewegung auf die jüngsten Verluste weiter fortsetzen. Anleger mit Weitblick können das gegenwärtige Niveau daher weiter zum Auf- oder Ausbau einer Position nutzen, sollten sich dabei aber auch auf kleinere Rücksetzer einstellen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Die erste Zielzone, die die Infineon-Aktie nun anlaufen sollte, liege zwischen 17 und 18 Euro. (Analyse vom 02.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link