Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (13.09.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Infineon-Aktie befinde sich auf dem Sprung. Zum Wochenschluss sei der Sprung auf ein neues Mehrjahreshoch gelungen. Würden die Bullen nach diesem Kaufsignal am Drücker bleiben, dann dürfte die Aktie jetzt Kurs auf die 40-Euro-Marke nehmen. Das durchschnittliche Kursziel der Experten liege aktuell bei 40,35 Euro.Die strukturellen Wachstumstreiber und Trends seien intakt. Analysten würden Infineon weiter auf Kurs sehen. Mit dem Sprung auf ein 20-Jahreshoch sei auch die Chartampel auf Grün gesprungen. Das nächste Ziel laute 40 Euro. "Der Aktionär" setze auf dieses Szenario, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.09.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Derivate auf Infineon befinden sich im Aktionär Depotund im Real-Depot von DER AKTIONÄR.Börsenplätze Infineon-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:37,395 EUR -0,12% (13.09.2021, 09:35)