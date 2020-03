Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier nter dem Symbol "IFNNY" notiert. (26.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Der deutsche Halbleiter-Konzern ziehe aufgrund der unkalkulierbaren Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr 19/20 (31. März) zurück. Die Pandemie, die sich derzeit weltweit immer weiter verschärfe, verursache massive Verwerfungen bei globalen Lieferketten, Endmärkten und der Konjunkturentwicklung insgesamt.Es gebe aber weiterhin Geschäftsfelder von Infineon, die sich in den aktuellen Marktturbulenzen relativ gut halten würden. Dazu würden Produkte für die Kommunikation und Rechenzentren gehören, getrieben durch den zunehmenden Bedarf an Online-Anwendungen zur Zusammenarbeit und durch den gestiegenen Datenverkehr. Infineon wolle spätestens zum nächsten regulären Termin der Quartalskommunikation am 5. Mai ein frisches Update geben. Die wirtschaftliche Lage an vielen Endmärkten bleibe kurzfristig weiter unsicher. Das treffe die Wettbewerber ebenso wie Infineon. Analysten dürften ihre Schätzungen überarbeiten, ihre Kaufempfehlungen jedoch größtenteils bestätigen.Die Infineon-Aktie habe in dieser Woche bereits extreme Kurssprünge vollzogen. Am Montag habe ein Abrutschen unter die 10-Euro-Marke gedroht. Die mittel- und langfristigen Perspeketiven in den wichtigen Zielmärkten des deutschen Chipriesen wie Elektromobilität oder automatisiertes Fahren seien aber unverändert gut. Anleger mit Weitblick könnten daher weiter auf die Infineon-Aktie setzen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.03.2020)Börsenplätze Infineon-Aktie: