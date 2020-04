Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

17,75 EUR +1,58% (30.04.2020, 08:45)



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

17,408 EUR (29.04.2020)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (30.04.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Im DAX dürfte sich die Erholungsrally zum Ende der verkürzten Handelswoche fortsetzen: Der Leitindex habe gestern den charttechnischen Widerstand bei 10.800 Zählern überwunden und auch die psychologisch wichtige 11.000-Punkte-Marke hinter sich gelassen. Im freundlichen Umfeld habe auch die Infineon-Aktie ein frisches Kaufsignal generiert.In dieser kurzen Woche - am 1. Mai ruhe der Handel feiertagsbedingt - habe die zuvor ins Stocken geratene DAX-Erholung vom Corona-Crash mit bisher fast 7,5 Prozent Plus wieder richtig Fahrt aufgenommen. Die Anleger würden bei schrittweiser Normalisierung in der Corona-Pandemie zunehmend auf eine Wirtschaftserholung setzen.Weitere Impulse hätten positive Nachrichten des US-Konzerns Gilead Sciences zu einem Wirkstoffkandidaten gegen die vom Coronavirus ausgelöste Lungenkrankheit Covid-19 geliefert. Auch am Ölmarkt entspanne sich die Lage weiter etwas. Von der Sitzung der US-Notenbank FED am Vorabend seien indes keine größeren Impulse ausgegangen.Bleiben DAX und Co auf Erholungskurs, dann könnte bei dem Chiphersteller schon bald die 20-Euro-Marke wieder in Sichtweite rücken, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Ein enger Stopp sorge für ein wenig Sicherheit. (Analyse vom 30.04.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link