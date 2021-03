Börsenplätze Infineon-Aktie:



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (23.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Der Infineon-Chart helle sich nach einigen positiven Nachrichten wieder auf. Die 21-Tage und 50-Tage-Linien als Indikatoren für den kurz- und mittelfristigen Trend seien zum Wochenstart wieder zurückerobert worden. Das Mehrjahreshoch vom 1. März bei 36,96 Euro rücke wieder in den Fokus. Analysten würden sogar Kurse jenseits der 40-Euro-Marke erwarten.Gleich mehrere positive Nachrichten hätten dem Infineon-Kurs zuletzt wieder auf die Beine geholfen: So habe die Credit Suisse den Titel hochgestuft. Analyst Achal Sultania gehe davon aus, dass angesichts der beschleunigten Durchsetzung der E-Mobilität Infineon seine mittelfristigen Ziele übertreffen könne. Sein neues Kursziel laute 42,50 Euro.Bernstein Research ("outperform") sehe die Aktie weiter bei 43 Euro fair bewertet. Durch den Brand einer Fabrik des Wettbewerbers Renesas bleibe das Angebot an Autochips kurzfristig knapp, so Analyst Mark Li. Langfristig sehe er jedoch keine Auswirkungen auf den Wachstumstrend. Li rate den Anlegern, Kursschwächen bei Infineon zum Einstieg zu nutzen.Positiv zu bewerten seien auch die Mitgliedschaft im Eurozonen Leitindex EURO STOXX 50 seit Montag sowie das Wiederhochfahren der Produktionskapazitäten im texanischen Austin, wo nach dem schweren Wintersturm ab Juni wieder die ursprünglichen Mengen erreicht werden sollten.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link