Hinweis auf Interessenkonflikte: Derivate auf Infineon befinden sich im Hebel-Depot von DER AKTIONÄR.



Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

29,125 EUR -1,85% (31.05.2022, 09:07)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

29,575 EUR +1,97% (30.05.2022)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (31.05.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe."Der Aktionär" habe zuletzt mehrfach erklärt: Anleger mit Weitblick sollten sich von der jüngsten (Kurs-)Entwicklung bei Infineon nicht aus der Ruhe bringen lassen. Nicht ohne Grund: Mit dem Stimmungswechsel bei den Technologiewerten habe sich die Aktie des Chipherstellers von den Tiefstständen unter 26 Euro lösen können. Mit dem Sprung über die Marke von 28,70 Euro sei zum Wochenstart ein frisches Kaufsignal generiert worden.Die Orderbücher bei Infineon seien prall gefüllt. Der Auftragsbestand von weit über 30 Milliarden Euro entspreche dem Umsatzvolumen von mehr als zwei Geschäftsjahren. Vor allem der Megatrend Elektromobilität sorge für eine steigende Nachfrage.Der Chipriese dürfte dank der enormen Nachfrage vorerst auf Wachstumskurs bleiben. "Strukturelle Überkapazitäten sind nicht zu erwarten. Denn es gibt kaum noch eine Innovation, die ohne Halbleiter auskommt", so Produktionsvorstand Rutger Wijburg.Analysten würden den DAX-Konzern ebenfalls auf Kurs sehen. 25 Experten würden bei der Aktie zum Kauf raten. Drei Experten stünden dem Titel neutral gegenüber. Dazu komme eine Verkaufsempfehlung von Jefferies.Das Fazit hat Bestand: Anleger mit Weitblick bleiben dabei, so Michael Schröder. Wer kurzfristiger unterwegs sei, könne weiter auf den Zwischenspurt Richtung 33 Euro spekulieren. "Der Aktionär" setzt in seinem Hebel-Depot auf steigende Kurse. (Analyse vom 31.05.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link