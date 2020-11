Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

28,255 EUR +0,64% (25.11.2020, 14:55)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

28,31 EUR +1,13% (25.11.2020, 14:44)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Deutschland Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol Deutschland: IFX, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (25.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Mitte Oktober habe der DAX-Titel bei 28,33 Euro ein Verlaufshoch erreicht. Das sei der höchste Stand seit dem Juni 2001 gewesen. Im Anschluss sei die Infineon-Aktie in den Konsolidierungsmodus übergegangen. Im Rahmen dieser Verschnaufpause sei der Kurs auf ein Zwischentief bei 23,37 Euro zurückgefallen. Danach hätten die Bullen erneut das Kommando übernommen - und die Aktie auf ein neues Mehrjahreshoch getrieben."Die nächste Kaufwelle samt neuem Mehrjahreshoch dürfte nicht mehr lange auf sich warten lassen", so die AKTIONÄR-Prognose bei Infineon vor wenigen Tagen. Heute sei es soweit.Doch wie gehe es weiter? Frische Zahlen zur Konzernentwicklung gebe es erst im kommenden Jahr wieder - bei Infineon und bei den meisten Rivalen aus der Chipbranche. Das Gros der Analysten habe die Zahlen für das abgelaufene Q4 und den Ausblick des Vorstands auf die kommenden Monate bereits in die Umsatz- und Gewinnschätzungen eingearbeitet.Das Umfeld passe. Charttechnisch gesehen seien die Ampeln mit dem Sprung auf ein neues Rekordhoch ebenfalls auf Grün gesprungen. Das nächste Ziel liege nun jenseits der 30-Euro-Marke. Bleibt die Marktstimmung weiter gut, könnte dieses Niveau noch im laufenden Jahr erreicht werden, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: