Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiter-lösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 37.500 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017 (Ende September) einen Umsatz von rund 7,1 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (26.11.2018/ac/a/d)



Bad Nauheim (www.aktiencheck.de) - Florian Spichalsky von der " BÖRSE am Sonntag " nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Konzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Umsatz und Gewinn seien im abgelaufenen Geschäftsjahr stark gestiegen, habe Reinhard Ploss, Vorstandschef von Infineon, auf der Mitarbeiterversammlung vergangene Woche erklärt. Genauer: Der Umsatz sei um 5% gegenüber dem Vorquartal auf 2,05 Mrd. Euro geklettert und sei damit der höchste Quartalsumsatz aller Zeiten. Und genauso gut - nämlich mit einem Umsatzplus von 11% - gehe es im nächsten Jahr weiter, verspreche der Chef im Stammsitz in Neubiberg. "Das wäre dann das sechste Jahr in Folge mit einem deutlichen Umsatzwachstum", ergänze Ploss. Der operative Gewinn (Segmentergebnis) habe im Quartalsvergleich sogar um 12% auf 400 Mio. zugelegt und sorge damit für eine Rendite von 19,5%. Zudem seien die Auftragsbücher prall gefüllt. Allein in Deutschland sollten deshalb rund 1.000 neue Arbeitsplätze entstehen.Am Dienstagmorgen seien die Anteilsscheine mit 16,63 Euro gehandelt worden. Im Frühjahr dieses Jahres habe der Kurs noch bei 25 Euro gestanden - das Fünffache dessen, was Anleger beim Amtsantritt des Mangers 2012 zu zahlen bereit gewesen seien. Seitdem sei es eigentlich nur in eine Richtung, nämlich nach oben gegangen. Nun stehe Ploss vor einer neuen Situation. Denn, obwohl er hervorragende Quartals- und Jahreszahlen präsentiere, breche der Aktienkurs schlagartig um 8% ein. Selten sei ein DAX-Konzern nach derart positiven Nachrichten so extrem abgestraft worden. Warum also würden Anleger die Infineon-Aktie trotz der positiven Entwicklung auf eine Talfahrt schicken? Drei valide Gründe:Der Chiphersteller aus Süddeutschland sei kein Einzelfall. Auch die Kurse der anderen Mitbewerber kämen ins Schwanken. NXP, Europas größter Chipproduzent, sei seit dem Frühjahr um ein Drittel eingebrochen. "Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Industrie erst dann Probleme bekommt, wenn das weltweite Wirtschaftswachstum unter zweieinhalb Prozent fällt", so Präsident von NXP Kurt Sievers gegenüber dem Handelsblatt. Doch danach sehe es derzeit nicht aus. Oder doch? Zumindest wachse die Zahl derjenigen, die einen Börsencrash prophezeien würden. Dieser hätte auf Chiphersteller eine verheerendere Wirkung als auf anderen Branchen. Das liege nicht zuletzt daran, dass Chips als Grundbestandteil in vielen Produkten eingebaut würden, beispielsweise in Handys, Computer, Autos und sogar in Waschmaschinen. Gehe die Nachfrage nach all diesen Gütern zurück, würden die Aufträge fehlen, so einfach sei der Zusammenhang.Auch Jean-Marc Chery, Vorstandschef von Microelectronics, führe die derzeitigen Branchenprobleme auf die Angst der Anleger zurück: "In den letzten vier, fünf Monaten haben wir 40 Prozent an Wert verloren, obwohl sich an den Analystenempfehlungen überhaupt nichts geändert hat. Die Leute glauben einfach, dass etwas passiert." Und tatsächlich passiere derzeit etwas, denn die Wirtschaft - vor allem die Automobilbranche - schwächele. "Die Wirtschaftsleistung in Deutschland dürfte im dritten Quartal um etwa 0,3 Prozent gesunken sein", habe das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) kürzlich erklärt. Vor allem die Autoindustrie sei betroffen. Grund dafür sei auch der Abgasskandal und die damit verbundenen Probleme bei der Umstellung auf das neue Abgastestverfahren WLTP, das in den Automobilkonzernen einen Produktionsrückgang bedinge. Dieser wirke sich unmittelbar auf Zulieferer wie Infineon aus.Vor kurzem noch hätten sie hoch im Kurs gestanden: Bitcoin & Co. Doch jetzt passiere, was viele Experten schon seit Langem prophezeien würden. Die Krypto-Blase platze und nehme die Chipindustrie gleich mit auf die Talfahrt. Nvidia, einer der größten Entwickler von Grafikkarten, die zur Erzeugung von Kryptowährungen eingesetzt würden, habe zeitweise 19% im Minus gestanden, danach AMD, der US-amerikanische Chip-Entwickler, mehr als 5%. Auch Bitcoin, die wohl bekannteste unter den Kryptowährungen, lasse mehr als nur ein paar Federn. Und der Ausverkauf gehe weiter. Vergangenen Dienstag sei der Kurs um bis zu 12% auf ein 14-Monats-Tief von 3.700 Euro gefallen. Die Chipindustrie habe nun folgendes Problem: Monatelang habe sie auf den großen Krypto-Boom gesetzt. Zahlreiche digitale Produkte seien sogar extra erfunden worden, um Digitalwährungen weiterzuentwickeln. Diese Strategie fliege der gesamten Branche in diesen Tagen um die Ohren."In unserem Kerngeschäft mit Leistungshalbleitern übersteigt der Bedarf der Kunden weiterhin unsere Liefermöglichkeiten", verteidige Ploss seinen Kurs. Analysten, so auch Andrew Gardiner von Barclays, würden befürchten, dass die Margen dann nicht mit den starken Umsätzen mithalten könnten - nicht zuletzt, weil Infineon zusätzlich die kleine Dresdner Firma Silectra für 124 Mio. kaufen werde. Dabei erziele sie bislang praktisch keinen Umsatz. Laut Ploss werde deren Technik zur Bearbeitung von Halbleiterscheiben in fünf Jahren in die Massenfertigung übergehen. Das dauere vielen Anlegern aber eindeutig zu lange.Zwar habe Infineon die Kursschwankungen Mitte dieser Woche wieder etwas abfedern können, doch bleibe ein Negativtrend der letzten Monate bestehen. Die Entwicklung hin zu mehr Elektroautos, in denen die Chips verbaut würden, könnte der Branche einen erneuten Aufschwung verpassen. Das würden Analysten ähnlich sehen. So stünden 32 Kaufempfehlungen der Banker nur einem Verkaufshinweis entgegen. Während kurzfristig orientierte Anleger eine schwächelnde Konjunktur fürchten, die sich überproportional stark auf die Nachfrage von Chips auswirken könnte, schenken langfristig orientierte Anleger dem stabilen Wachstumskurs des Vorstandsvorsitzenden Ploss weiterhin ihr Vertrauen, so Florian Spichalsky von "BÖRSE am Sonntag". (Analyse vom 23.11.2018)