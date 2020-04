Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier nter dem Symbol "IFNNY" notiert. (07.04.2020/ac/a/d)



Die Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) befindet sich seit einem Hoch bei 25,76 EUR aus dem Juni 2018 in einer Abwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei sei die Aktie im Juni 2019 auf ein Tief bei 13,42 EUR gefallen und habe sich danach auf 23,06 EUR erholt. Nach diesem Hoch von Mitte Februar 2020 sei der Wert massiv unter Druck geraten und sei innerhalb weniger Wochen auf ein Tief bei 10,13 EUR gekracht. Von dort aus habe sich die Aktie wieder erholt. In den letzten Tagen habe sie unterhalb des steilen Abwärtstrends seit 20. Februar 2020 konsolidiert. Diesen Trend habe der Wert gestern durchbrochen.Dieser Ausbruch verschaffe der Infineon-Aktie kurzfristig weiteres Erholungspotenzial. Ein Anstieg bis ca. 15,29 EUR oder sogar 16,35 EUR sei kurzfristig möglich. Sollte der Wert allerdings unter 13,42 EUR abfallen, dann würde die Wiederaufnahme der Abwärtsbewegung seit Mitte Februar drohen. In diesem Fall wäre zumindest mit einem Test des Tiefs bei 10,13 EUR zu rechnen. (Analyse vom 07.04.2020)