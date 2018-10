Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiter-lösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 37.500 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017 (Ende September) einen Umsatz von rund 7,1 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (10.10.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Themen wie autonomes Fahren, E-Mobilty, alterantive Energien seien Megatrends, die einen der top positionierten Hersteller in diesen Bereichen eigentlich beflügeln müssten. Dennoch gehöre Infineon zu den schwächsten DAX-Werten in den vergangenen Wochen. Die Befürchtungen über ein Ende des Halbleiterzyklus und insbesondere die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China würden schwer wiegen. Zudem schwebe über Infineon so etwas wie ein Damoklesschwert. Der Umsatz habe in Teilen die Produktionskapazität bereits überschritten.Charttechnisch betrachtet sei der Aufwärtstrend längst beendet und die Infineon-Aktie sei in einen Abwärtstrend übergegangen. Im Bereich von 18 Euro verlaufe die nächste signifikante Unterstützung. Werde sie gerissen, dürfte die Abwärtsspirale noch einmal an Dynamik gewinnen. Vor diesem Hintergrund sollten Anleger, die aktuell investiert seien, knapp unter 18 Euro einen Stopp zu Absicherung einziehen. Für einen Neueinstieg erscheine es noch zu früh, so Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.10.2018)Börsenplätze Infineon-Aktie:Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:18,32 EUR -4,38% (10.10.2018, 17:35)