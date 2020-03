Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

13,502 EUR -2,37% (26.03.2020, 08:29)



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

13,99 EUR (25.03.2020)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (26.03.2020/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Infineon: Aufwärtskorrektur vorbei? - ChartanalyseDie Aktien von Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) befinden sich in einem starken Abwärtstrend und sackten vom Verlaufshoch bei EUR 23,06 am 14. Februar bis auf EUR 10,13 am 19. März ab, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Nachhaltig habe sich die Lage dabei bereits mit dem Durchbruch unter den 200er EMA im Bereich von EUR 19,20 am 03. März eingetrübt. Kurse unter dem 200er EMA würden auf langfristig nachgebende Notierungen hindeuten. Aktuell würden sich die Aktien in einer normalen Aufwärtskorrektur im übergeordneten Abwärtstrend befinden. Diese Aufwärtskorrektur könnte bereits mit dem Tageshoch vom Vortag bei EUR 14,55 ausgelaufen sein. Es habe sich eine lange Tageskerze mit einem kleinen Kerzenkörper und zwei langen Schatten auf der Unter- und Oberseite gebildet. Nach einer längeren Kursbewegung oft ein Signal für ein Auslaufen der Dynamik und einem Ende der Bewegung.Ausblick: Der Abwärtstrend der Aktien sei klar intakt, die Aufwärtsbewegung aktuell als normale Aufwärtskorrektur einzustufen. Zu beachten sei außerdem das noch offene Gap im Bereich von EUR 11,60 auf der Unterseite, welches wieder geschlossen werden dürfte.Die Short-Szenarien: Die Aktien hätten ihre Aufwärtskorrektur mit dem Tageshoch vom Vortag bei EUR 14,55 beendet und würden in der Folge wieder nach unten absacken. Das erste Anlaufziel der Bären dürfte dabei das offene Gap von 24. März bei EUR 11,60 sein. Darunter dürfte das Verlaufstief bei EUR 10,13 vom 19. März angelaufen und im Nachgang wohl dem Abwärtstrend folgend unterschritten werden. Das nächste Verlaufstief der Abwärtsbewegung könnte sich dann möglicherweise an der Unterstützung im Bereich von EUR 9,00 bilden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: